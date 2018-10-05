Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Причиной аварии с участием микроавтобуса в Тверской области, в которой погибли 13 человек, стал выезд микроавтобуса "Форд" на встречную полосу, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Госавтоинспекции РФ.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали о 10 погибших и четырех госпитализированных.

По данным ГИБДД, в результате аварии погибли 12 пассажиров и водитель маршрутки, еще два человека пострадали.

На опубликованных Госавтоинспекцией фото с места происшествия видно, что салон микроавтобуса полностью разрушен, левая сторона транспортного средства практически полностью смята, целым внутри осталось только одно, находившееся в самом конце салона, пассажирское кресло.

В ГАИ уточнили, что в Тверской области в 7:30 на 15-м км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит".