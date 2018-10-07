Советник Евкурова опроверг данные о новом голосовании по договору о границе с Чечней

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Советник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Артем Перехрист опроверг информацию о том, что в понедельник, 8 октября, депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии повторно рассмотрят договор об административной границе с Чечней.

"Позиция одного депутата не отражает мнения всего парламента республики. Существует законная процедура, о которой депутат должен знать", - сообщил он "Интерфаксу", комментируя заявление депутата ингушского парламента Сет-Салима Ахильгова о повторном голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней.

Ингушский парламент также не планирует повторно рассматривать данный документ. "Пока таких планов нет", - сказал агентству источник в Народном собрании.

Протесты в Ингушетии

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент 4 октября принял данный закон (из 25 депутатов "за" проголосовали 17, трое были против, пятеро воздержались).

В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон.

Позже ряд депутатов заявили о фальсификации при подсчете результатов голосования в Народном собрании и направили соответствующее заявление в СК РФ и прокуратуру.

Решение Народного собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в столице республики Магасе началась несанкционированная акция протеста, которая продолжается до сих пор.

Акция носит мирный характер. Ситуация контролируется правоохранительными органами в полном объеме. С понедельника она, как ожидается, будет носить легитимный характер.