Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ряд депутатов Народного собрания Ингушетии, считающих, что итоги голосования по утверждению соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней сфальсифицированы, направили соответствующее заявление в СК РФ и прокуратуру, сообщил член республиканского парламента Закрий Мамилов во время митинга в Магасе в пятницу.
"В пятницу в прокуратуру и Следственный комитет России заявления о фальсификации при голосовании уже направлены, чтобы лиц, виновных в этих нарушениях, привлекли к уголовной ответственности ", - сказал Мамилов.
При этом он отметил, что вопрос о проведении внеочередного заседания парламента для повторного голосования по утверждению соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней не требует привлечения счетной комиссии Совета Федерации.
"Это наш внутренний регламент республиканского парламента, никого из Совета Федерации вызывать не надо", - отметил депутат.
Митингующие не расходятся с центральной площади Магаса; по сообщениям очевидцев, они собираются провести там ночь, как это уже было накануне.
Пол часа назад, людей больше чем вчера. Даже в 20:30 люди не расходятся #Магас pic.twitter.com/EcEF4RfrXg— типичное Иваново (@AA_Sergeev) 5 октября 2018 г.
Протесты в Ингушетии
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.
4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.
Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.
Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.
Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор. Люди заночевали в своих машинах и на уличных скамейках. В акции принимали участие представители ингушского муфтията, совета тейпов, общественных и молодежных организаций.