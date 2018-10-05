Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ряд депутатов Народного собрания Ингушетии, считающих, что итоги голосования по утверждению соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней сфальсифицированы, направили соответствующее заявление в СК РФ и прокуратуру, сообщил член республиканского парламента Закрий Мамилов во время митинга в Магасе в пятницу.

"В пятницу в прокуратуру и Следственный комитет России заявления о фальсификации при голосовании уже направлены, чтобы лиц, виновных в этих нарушениях, привлекли к уголовной ответственности ", - сказал Мамилов.

При этом он отметил, что вопрос о проведении внеочередного заседания парламента для повторного голосования по утверждению соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней не требует привлечения счетной комиссии Совета Федерации.

"Это наш внутренний регламент республиканского парламента, никого из Совета Федерации вызывать не надо", - отметил депутат.

Митингующие не расходятся с центральной площади Магаса; по сообщениям очевидцев, они собираются провести там ночь, как это уже было накануне.

Пол часа назад, людей больше чем вчера. Даже в 20:30 люди не расходятся #Магас pic.twitter.com/EcEF4RfrXg — типичное Иваново (@AA_Sergeev) 5 октября 2018 г.