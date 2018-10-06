Акция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сила к участникам несанкционированной акции протеста в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет, а сама акция приобретет легитимный характер. Такие договоренности достигнуты на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики.

"По итогам разговора была достигнута договоренность о том, что к митингующим не будет применена сила. Кроме того, с понедельника акция будет нести легитимный характер и получит одобрение властей", - заявил на митинге участник этих переговоров, представитель духовенства Ахмед Барахоев.

По его словам, переговоры проходили участием религиозного деятеля Магомеда Хаштырова, общественника Мусы Мальсагова, председателя совета тейпов Малсага Ужахова, представителя МВД России, прокурора, главного федерального инспектора Рашида Ошнокова.

Как сообщил "Интерфаксу" один из участников в акции, "несмотря на то, что было довольно холодно, многие заночевали здесь, принесли с собой теплую одежду, еду. Сейчас люди постепенно подтягиваются к площади".

"Женщины приносят из дома горячую еду, которой делятся не только с участниками акции, но и правоохранителями, которые дежурят на территории. Общественный порядок не нарушается, все спокойно, на центральной площади чисто, - сказал он. - Люди сами убирают за собой мусор. Молодые ухаживают за стариками".