Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Родственники депутатов Народного собрания Ингушетии оказывали давление на них перед голосованием по утверждению соглашения об установлении границы с Чечней, заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров во время совещания в Магасе.

"Давление оказывали не посторонние лица, а ближайшие родственники депутатов. Поэтому я понимаю, что некоторые депутаты вынуждены говорить, что они голосовали против или не голосовали за", - сказал он, пояснив, что они это делают, чтобы не пойти против тейпа (род - ИФ).

По мнению главы Ингушетии, вопрос о границе с Чечней не попадает под референдум.

"Потому что между нашими субъектами не было границы, - сказал Евкуров. - Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума".

Как сообщалось ранее, в субботу на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики была достигнута договоренность, что сила к участникам акции в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет, а сама акция с 8 октября приобретет легитимный характер.