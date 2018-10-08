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МИД заявил о деструктивной линии Киева в отношениях с РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прекращение украинской стороной действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией 1997 года является продолжением деструктивной линии Киева, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете "Известия".

"После государственного переворота в феврале 2014 года Киев, несмотря на очевидный ущерб собственным национальным интересам, взял курс на сознательное разрушение того, что создавалось народами России и Украины на протяжении многих десятилетий", - сказал Карасин.

По словам замглавы МИД РФ, очевидно, что власти в Киеве прекратили действие договора "с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов".

"Однако подобный шаг даже сложно назвать популистским, поскольку, по данным соцопросов, он не имеет ничего общего с мнением большинства жителей Украины. Впрочем, после госпереворота 2014 года мнение самих украинцев по основополагающим вопросам развития государства, как водится, давно уже никто и не спрашивает. Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже, сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте", - отметил Карасин.

"Неудивительно, что нынешние киевские правители поспешили тотчас же отчитаться перед своими западными кураторами о направлении соответствующей ноты в наш адрес. Такая деструктивная линия вызывает у нас только сожаление", - подчеркнул он.

Говоря о ситуации с возможным предоставлением автокефалии неканоническим православным течениям на Украине, Карасин обратил внимание на политическое вмешательство киевских властей в церковные дела.

"К сожалению, после прихода во власть на Украине радикалов с майдана мы стали свидетелями искусственной эскалации напряжения в религиозной жизни этой страны. Ее руководство, забыв о приличиях, распоясалось и делает всё для того, чтобы углубить существующий в украинском православии раскол", - сказал замглавы МИД России. При этом он отметил, что нападки властей и национал-радикалов обращены исключительно против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), религиозная община которой является наиболее многочисленной, а клирики занимают максимально нейтральную линию, не вмешиваясь в политику. "Очевидно, именно это и не нравится тем, кто ставит конъюнктурную "политическую целесообразность" выше духовных идеалов", - подчеркнул Карасин.

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По его словам, на Украине развернута агрессивная информационная кампания против УПЦ. "Делается это на фоне звучащих из-за океана нагловатых заявлений Госдепа США о поддержке предоставления автокефалии непризнанным церковным структурам на Украине. Это только накаляет ситуацию, провоцирует дальнейший раскол и насилие, чреватое самыми непредсказуемыми последствиями", - сказал замглавы МИД РФ.

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Теги: Георгий Карасин, Украина

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