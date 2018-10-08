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Протестующие в столице Ингушетии перешли на согласованную с властями площадку

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Участники круглосуточного митинга против соглашения о границе с Чечней в столице Ингушетии Магасе перешли на новое место по согласованию с местными властями, сообщил агентству "Интерфакс" один из организаторов митинга Муса Мальсагов.

"Активисты перенесли палатки и скамейки с центральной площади Магаса на территорию перед зданием национальной телерадиокомпании "Ингушетия" для проведения санкционированного правительством региона массового мероприятия с 8 по 15 октября. Митинг проходит на центральном проспекте имени Идриса Зязикова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, количество участников постоянно меняется, люди отправляются домой, отдыхают, теплее одеваются и приходят опять. На территории организовано горячее питание.

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Ранее сообщалось, что в правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении митинга с 8 по 15 октября в Магасе на площади перед зданием местной телерадиокомпании. Акция согласована при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях. Организатором митинга выступает региональное общественное движение Ингушетии "Советов тейпов ингушского народа".

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект, утверждающий новую границу. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

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Теги: Ингушетия, Чечня, Магас

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