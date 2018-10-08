В Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией в Ингушетии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно наблюдают за происходящим в Ингушетии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова спросили, не вызывает ли в Кремле опасения ситуация в Ингушетии, где уже несколько дней продолжается акция протеста в связи с договором о границе с Чечней, и будет ли Кремль как-то вмешиваться в ситуацию.

"Мы, безусловно, внимательно наблюдаем, получаем информацию от руководства республики. В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики", - сказал Песков.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Ингушский парламент 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон.

Решение Народного собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста.

Акция носит мирный характер. В понедельник протестующие перешли с центральной площади Магаса на новую площадку по согласованию с местными властями.