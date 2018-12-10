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Генпрокуратура заявила об устранении системных нарушений в ОАК

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Нарушения в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) после проведенной в 2013 году прокурорской проверки уже не носят системный характер, заявили в Генеральной прокуратуре России.

"На сегодняшний день, конечно, нарушения продолжают иметь место, но мы их выявляем уже не на уровне интегрированной структуры самой корпорации, когда выделяемые государством средства корпорация выдавала своим же предприятиям в займы под 14,5%", - сказал заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере ОПК Василий Сидоркин на видеоканале "Эфир надзорного ведомства" в понедельник.

Он сообщил, что после проверки, проведенной в ОАК в 2013 году, были приняты меры прокурорского реагирования, было проинформировано руководство страны, по поручению правительства РФ был принят комплекс мер по устранению системных проблем, вся нормативная база корпорации была пересмотрена и переработана". Кроме того, по итогам проверки были проведены кадровые изменения.

Начиная с 2013 года, ОАК была проверена еще несколько раз. "Проверками были охвачены основные, дочерние, зависимые компании - "МиГ", "Туполев", "Иркут", "Сухой". Первое, к чему мы пришли к 13-му году - это недостижение корпорацией целей и задач, поставленных при ее создании президентом в указе от 2006 года", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, проверка 2013 года показала, что на финансирование и развитие ОАК государство выделило 70 млрд рублей, "но в результате кредиторская задолженность корпорации не только не уменьшилась, а наоборот увеличилась почти на 100 млрд рублей и составила 260 млрд рублей".

"При этом происходило обесценивание активов корпорации - в 2013 году стоимость акций дочерних предприятий корпорации после их переоценки была уменьшена на 30 млрд рублей", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Все это, по данным прокуроров, объяснялось "заведомо убыточными сделками - самый крупный ущерб на тот момент был причинен в результате банкротства лизинговой компании, в результате чего корпорация потеряла порядка 7 млрд рублей".

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", которое показало, что средства выводились на цели, которые не были предусмотрены изначально в договорах", - сказал Сидоркин.

Кроме того, по его словам, "в производственной кооперации участвовали так называемые фирмы - посредники, фирмы - однодневки, которые, фактически не выполняя никаких работ, получали свой процент, завышали стоимость на приобретаемые комплектующие, и прибыль, которую должны были получать производители, оседала у таких посредников".

"Эти фирмы оказались не случайные - мы установили факты их аффилированности с работниками непосредственно авиастроительных предприятий. Было возбуждено 17 уголовных дел, и уже есть осужденные, обвинительные приговоры", - отметил замглавы управления.

Он признал, что, "к сожалению, возместить ущерб в полном объеме не удалось, потому что многие злоумышленники пользовались несовершенством законодательства на тот период, поскольку профильное законодательство создавалось и развивалось параллельно".

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Теги: Генпрокуратура РФ, ОАК

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