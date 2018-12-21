Госпитализация фигурантки дела "Нового величия" Павликовой оказалась плановой

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фигурантку дела "Нового величия" Анну Павликову, обвиняемую в участии в экстремистской организации, госпитализировали в плановом порядке в связи с невротическим состоянием, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Ольга Карлова.

"Госпитализация плановая. Она связана с невротическим состоянием Ани. Это связано, наверное, с пережитым стрессом", - сказала Карлова в пятницу. "Сложно предположить, как дальше будет протекать лечение. Предварительно ее госпитализировали на две недели", - добавила она.

Адвокат также сказала, что на время лечения Павликовой разрешили снять браслет, который она должна носить под домашним арестом, и теперь ей наконец-то смогут провести обследование сердца. "Теперь начнется настоящее лечение, а не просто бесконечные анализы", - добавила Карлова.

Дело "Нового величия"

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

Павликова и Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, 16 августа по ходатайству следствия были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест.