СПЧ попросил Путина устранить помехи для чтения дел репрессированных родственников

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит президента указом устранить юридическую коллизию, препятствующую родственникам репрессированных и реабилитированных россиян знакомиться с этими делами.

"До сих пор, как это ни удивительно, большинство архивных уголовных дел на реабилитированных граждан продолжают носить гриф "секретно", хотя закон дает право родственникам реабилитированных знакомиться с пересмотренными делами и получать копии документов", - сказал Федотов во вторник на встрече Владимира Путина с членами СПЧ.

Для устранения этой коллизии, считает Федотов, нужен президентский указ, подобный тому, который был принят Борисом Ельциным в июне 1992 года, о снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий.

"Такой указ в отношении архивных уголовных дел на репрессированных, реабилитированных граждан мог бы серьезно подвинуть реализацию Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которая была утверждена правительством в 2015 году", - сказал глава СПЧ.

Он также обратился к президенту с просьбой продлить срок действия этой Концепции, который истекает в 2019 году. "Дел еще очень и очень много. Большая просьба поручить правительству пролонгировать Концепцию госполитики (по увековечению памяти жертв политрепрессий - ИФ) до 2024 года", - сказал Федотов.

По его словам, в рамках этой Концепции можно было бы реализовать и идею писателя Даниила Гранина, которая сводилась к тому, чтобы соорудить мемориал жертвам гражданской войны и таким образом покончить с ее последствиями. "У нас есть много памятников героям гражданской войны, а вот о жертвах все забыли", - сказал правозащитник.