Кожемяко набрал более 60% голосов на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко набирает на повторных выборах губернатора региона более 60% голосов избирателей после подсчета более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, его ближайший преследователь Андрей Андрейченко от ЛДПР - более 25%.

Согласно предварительным итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, за Кожемяко отдали свои голоса 60,44% избирателей. За его ближайшего преследователя - кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко - 25,74% избирателей.

За Розу Чемерис от партии "За женщин России" проголосовали 4,03%, она уступила третье место Алексею Тимченко от "Партии Роста", за которого свои голоса отдали 5,37% избирателей.

По данным ЦИК, подсчитано уже 30,98 % протоколов ЦИК.

Избирательные участки в Приморском крае закрылись 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).