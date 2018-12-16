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Жителя Хабаровского края оштрафовали за скупку голосов на выборах в Приморье

Есть обновление от 14:56

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Задержанный во Владивостоке в день повторных выборов губернатора Приморья за скупку голосов избирателей житель Хабаровского края оштрафован, однако этот факт должен дополнительно расследоваться, сообщил журналистам во Владивостоке член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

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"Одиозная история о задержании жителя Хабаровского края, который скупал голоса. Есть версия, что в пользу одной из партий, есть версия, что кто-то предложил заработать... Несмотря на то, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении за подкуп избирателей, дело рассмотрено в мировом суде Фрунзенского района и вынесен штраф в 20 тысяч рублей. Я убежден, что правоохранительные органы должны продолжить расследование", - сказал он.

По его мнению, необходимо установить, "в чью пользу скупались голоса, кто за этим стоял".

Ранее Брод сообщил о поступившей информации относительно скупки голосов на участке, который находится на улице Фонтанной (во Владивостоке - ИФ), информация была передана в полицию для проверки.

В воскресенье в Приморье проходят повторные выборы губернатора, по последним данным, лидирует врио главы края Олег Кожемяко.

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Теги: Приморье, Приморский край, Хабаровский край

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