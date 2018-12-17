Противоспутниковое оружие будет принято на вооружение в России в 2019 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Противоспутниковый комплекс "Тирада-2С" с 2019 года начнет поступать на вооружение, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦВО в понедельник

Там уточнили, что "Тирада", а также еще один новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" в 2019 году начнут поступать в войска.

"Переоснащение воинских частей и подразделений РЭБ значительно увеличит боевые возможности группировки войск РЭБ военного округа и позволит выполнять более масштабные и сложные задачи",- сообщили в округе.

Центральный военный округ включает в себя соединения, воинские части, учреждения, заведения в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах в границах 29 субъектов страны.

27 октября информированный собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.