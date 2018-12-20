Участник тюменской банды киллеров из ФСБ получил 24 года колонии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уральский окружной военный суд в четверг вынес приговор бывшему сотруднику управления ФСБ России по Тюменской области Алексею Короткову, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и лишением воинского звания лейтенант запаса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Короткова обвиняли в убийствах, разбоях, хулиганстве, мошенничестве и угонах автомобилей.

Представитель суда подтвердил, что дело рассматривалось в особом порядке. "Да, досудебное соглашение у него было", - сказал он.

Также представитель суда подтвердил, что у Короткова были сообщники.

По данным СМИ, бывший сотрудник УФСБ по Тюменской области Коротков с сообщниками, некоторые из которых были также сотрудниками ФСБ, в 2008-2016 годах совершали убийства предпринимателей в регионе. Они пытались взять под контроль предпринимателей, которые занимались обналичиванием и выводом средств за границу. Коротков был одним из лидеров группы. Он дал признательные показания.