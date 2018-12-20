Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Пономарева из-под ареста на похороны Алексеевой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений отказ Тверского суда Москвы приостановить или прекратить административный арест 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.

"Определение Тверского суда Москвы от 10 декабря в отношении Пономарева оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила в четверг решение судья Анна Селиверстова.

Судебное заседание проходило без Пономарева, так как его не доставили в суд.

В жалобе защитники просили признать незаконным решение Тверского суда и отменить его. Также адвокат Наталья Трубачева просила приостановить на один день административный арест Пономарева, чтобы он мог посетить могилу Алексеевой.

Адвокат Тимур Идалов в свою очередь заявил, что судья Тверского суда нарушил принцип состязательности, отказав защите в вызове свидетелей. По его мнению, это был единственный способ доказать, что у Пономарева и Алексеевой были близкие дружественные отношения.

10 декабря суд отказал в просьбе Пономарева приостановить его 16-дневный административный арест на срок до 7 суток или отменить его, чтобы он смог проститься с Алексеевой.

Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.

Тверской суд 5 декабря признал Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста.

Мосгорсуд 8 декабря не нашел оснований для отмены ареста правозащитника. Апелляционная инстанция ограничилась сокращением Пономареву срока ареста с 25 до 16 суток.

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал при помощи репоста записи об акции в фейсбуке.