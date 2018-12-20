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Российский суд оставил под стражей еще троих украинских моряков

Есть обновление от 17:10

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) Крыма в четверг не удовлетворил апелляции адвокатов на решения Киевского райсуда Симферополя об аресте троих членов экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море больше трех недель назад, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Речь идет о гражданах Украины - военных моряках Богдане Головаше, Сергее Попове, Михаиле Власюке.

Рассмотрение жалобы Владислава Костышина перенесено на более поздний срок, поскольку украинец попросил суд предоставить ему переводчика.

Жалобу командира бронекатер "Бердянск" Романа Мокряка также рассмотрят позже, поскольку его адвокат Илья Новиков занят сегодня в другом деле.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

ВС Крыма при этом уточнил дату окончания ареста украинцев. Суд первой инстанции допустил техническую ошибку. Срок содержания под стражей истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Украинские военные содержатся в СИЗО "Лефортово" в Москве и участвовали в заседании по видеоконференцсвязи.

Их адвокаты заявили, что, согласно Женевской конвенции 1949 года, украинцы имеют статус военнопленных, не подлежат суду общей юрисдикции. Мнение отражает позицию официального Киева. Москва же считает, что статус военнопленных к арестованным украинцам применять нельзя, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.

Накануне суд оставил под стражей четырех украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло и Сергея Цыбизова, - также исправив техошибку нижестоящей инстанции.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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Теги: Украина

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