Спасатели предпримут новую попытку добраться до людей в шахте в Соликамске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели готовятся еще раз зайти на участок шахты "Уралкалия" в Соликамске, где заблокированы девять рабочих.

"Сейчас проводится мониторинг воздушной среды. В течение получаса будет совершена еще одна попытка (захода спасателей в шахту - ИФ). Задымление там большое, температура высокая - порядка 40 градусов", - сказал "Интерфаксу" представитель "горячей линии", созданной при администрации Соликамска.

Начальник ФГУП "Управление строительства-30" (подрядчик "Уралкалия" ) Андрей Максимов, чьи подчиненные находятся в забое, сообщил, что спасатели пытались зайти в шахту не менее четырех раз.

Он добавил, что спасательная операция усложняется высокой температурой и сильным задымлением.

Тем не менее, Максимов выразил надежду, что шансы на спасение людей еще остаются. "Надежды последние должны быть, конечно же", - сказал он.

Как сообщалось, в субботу на строящемся четвертом стволе рудника произошло задымление и воспламенение. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30" (Башкирия).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них 8 были выведены на поверхность, еще девять оказались заблокированными в забое.

В связи с ЧП в сообщении на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона "горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.