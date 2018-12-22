Спасатели пока не связались с заблокированными горняками на руднике в Соликамске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на Соликамском калийном рудоуправлении заблокировал выход на поверхность девяти горнякам, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"В шахте остаются девять горняков. Связь с ними установить не удается", - сказал он.

Спасатели не теряют надежд спасти горняков. "Пожар блокирует шахтерам выход на поверхность, однако они оснащены средствами индивидуального спасения, кислорода им должно хватить до прихода горноспасателей", - заявил собеседник агентства.

При этом он отметил, что пока пожар очень сильный и справиться с огнем и добраться до горняков не удается.

По данным информированного источника "Интерфакса", работы на стволе выполняет ФГУП "УС-30" (Башкирия).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь выведены на поверхность. Из выведенных на поверхность работников никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.

Сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора выехали на место происшествия для установления причин и обстоятельств инцидента, чтобы в последующем решить вопрос о назначении расследования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Ростехнадзора.

В свою очередь источник в оперативном штабе на месте ЧС рассказал агентству, что заблокированные на руднике в Соликамске шахтеры снабжены кислородными баллонами, позволяющими автономно дышать в безвоздушном пространстве. "У каждого из них кислородный баллон на час полностью автономного дыхания. В теории может хватить на более длительный срок при разумном потреблении", - сказал он.

Ранее в пресс-службе "Уралкалия" сообщили, что задымление произошло на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3". В компании заявили, что в его зоне находятся девять человек - сотрудников подрядной организации.