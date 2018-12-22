Медведев поручил главе Пермского края оказать помощь пострадавшим в Соликамске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Премьер России Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края Максиму Решетникову оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре на шахте в Соликамске.

"Губернатор доложил премьер-министру о ходе спасательной операции на шахте в Соликамске, где в субботу днем произошел пожар, а также о мерах по оказанию помощи пострадавшим в результате инцидента", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ.

В ходе телефонного разговора Решетников проинформировал главу правительства о мерах, которые предпринимают региональные власти и соответствующие службы в связи с ЧП.

Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям", - подчеркнули в пресс-службе.

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь рабочих поднялись на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, заблокированными в руднике. Уже были предприняты четыре безуспешные попытки пробиться к ним.

На руднике работает следственно-оперативная группа.