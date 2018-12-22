Ликвидация возгорания в соликамской шахте идет уже более шести часов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Более 6 часов продолжается ликвидация ЧП на шахте Уралкалия в Соликамске (Пермский край), где в опасной зоне остаются девять рабочих, с которыми нет связи.

"Силы и средства МЧС России находятся в полной боевой готовности на месте происшествия на территории шахты в городе Соликамске, где случилось возгорание", - говорится в сообщении краевого управления МЧС.

Эту информацию подтверждает специалист "горячей линии", которую открыла администрация Соликамского городского округа для информирования о ситуации на руднике Уралкалия. "Ликвидация возгорания продолжается, локализацию не объявляли. Продолжаются работы", - сказал собеседник агентства.

В сообщении на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона "горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.

По данным "Уралкалия", задымление в строящемся стволе рудника "Соликамск-3" произошло в 12:04 (10:04 по Москве).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Из выведенных на поверхность работников никто не пострадал.