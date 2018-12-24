Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев рассказали следственным органам и специалистам о ситуации с отверстием в "Союзе-МС09", сообщил в понедельник Артемьев.

"Ну, в том виде, как представляется слово "допрос", такого не было. Пыток пока еще не было. Все еще впереди. Был только опрос - как действовали в ситуации", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, допрашивали ли их следственные органы о ситуации с отверстием в бытовом отсеке "Союза".

"Не только следственные органы, но и сами специалисты полета, потому что сама ситуация, конечно, не очень хорошая, но она оказалась полезной для того (чтобы понять - ИФ), как действовать. (Обсудить вопросы - ИФ) по взаимодействию, по переработке методики при разгерметизации. Все это было, и я думаю, свою пользу оно принесет", - добавил космонавт.

"В социальных сетях было очень много про это сказано, но хочу всех уверить, все, что пишут в социальных сетях, практически все неправда, и не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас прекрасно", - заявил в свою очередь Прокопьев, комментируя слухи о причинах возникновения отверстия в обшивке "Союза".

"Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но, когда оно появилось, ответят уже следственные органы", - отметил космонавт.

Он заявил, что после обнаружения разгерметизации международный экипаж космической станции действовал слаженно.

"Мы очень здорово взаимодействовали в процессе выхода из этой нештатной ситуации. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться. Наоборот, показали, что как бы не складывалась ситуация на станции, экипаж готов к любому развитию событий. Профессионалами показали себя все", - отметил Прокопьев.

Отверстие в обшивке "Союза"

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж нашел отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09"; позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие.

20 декабря экипаж 57-й экспедиции на МКС благополучно вернулся на Землю. Он привез с собой, в частности, образцы герметика и микрометеоритной защиты поврежеденного бытового отсека для того, чтобы эксперты смогли установить причину появления отверстия.