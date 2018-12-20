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Спасатели эвакуировали вернувшийся на Землю экипаж 57-й экспедиции на МКС

Cпускаемый аппарат приземлился в 8:02 по московскому времени недалеко от города Жезказган

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты наземных групп завершили эвакуацию из спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" российского космонавта Сергея Прокопьева, астронавтов NASA Серину Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александра Герста, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

"Все три члена экипажа корабля "Союз МС-08" успешно эвакуированы", - сообщил диктор трансляции в ЦУПе.

Корабль отстыковался от МКС в 04:40 по Москве, затем приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы. В 8:02 по московскому времени спускаемый аппарат приземлился недалеко от города Жезказган.

В спускаемом аппарате, который скоро будет доставлен в подмосковный Королев в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", находятся различные грузы, в основном, связанные с научной программой МКС, однако наибольший интерес представляют образцы герметика и микрометеоритной защиты бытового отсека "Союза", привезенные на Землю Прокопьевым.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля. 11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие. Прокопьев доставил их на Землю, где эксперты-криминалисты проведут исследование образцов, чтобы установить обстоятельства возникновения отверстия.

Кто остался на МКС

На МКС продолжит работу экипаж экспедиции МКС-59 в составе командира космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавтов из США и Канады Энн Макклейн и Давида Сен-Жака. Они проработают на станции втроем до 1 марта 2019 года, когда к ним присоединится следующий экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина, американца Ника Хейга и астронавта НАСА Кристины Кук. Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября этого года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

После завершения работы аварийной комиссии и четырех успешных пусков в беспилотном режиме, 3 декабря аналогичный "Союз-ФГ" доставил на МКС нынешний экипаж.

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Теги: Союз МС-09, МКС, Казахстан

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