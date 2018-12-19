Госдума приняла закон о декриминализации репостов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем окончательном чтении пакет законов, направленных на декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. Это касается, в том числе наказания за репосты.

Законопроекты по этой теме были внесены на рассмотрение Госдумы президентом РФ.

Поправки в УК

Принятый закон предполагает, что уголовное наказание по статье 282 будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. В таком случае действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей и лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее такое наказание было предусмотрено за первичное нарушение.

Закон оставляет без изменений предусмотренное в настоящее время в статье 282 наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой. В этом случае при первичном нарушении предусмотрен штраф от 300 до 600 тыс. рублей и от трех до шести лет тюрьмы.

Поправки в КоАП

Поправки в 282 статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В КоАП появится новая статья "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Она предусматривает наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток; для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Поправки будут иметь обратную силу - после вступления закона в силу будут отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.