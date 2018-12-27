Путин встретился с мальчиком, который мечтал пожать президенту руку

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства.

Президент в четверг встретил тяжелобольного мальчика и его маму в Кремле. Они немного поговорили, пожали друг другу руки. Коля вынужден пока оставить тренировки по самбо, но Путин по просьбе мамы мальчика подписал его экипировку для занятий.

До встречи с президентом в четверг для мальчика и его мамы провели экскурсию по московскому Кремлю, позже они отправятся на экскурсию по Москве, первым делом - в усадьбу Измайлово, в музей оружия.

5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. Таким образом, президент исполнил желания всех пятерых ребят.