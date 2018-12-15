Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет на вертолете

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым - мальчиком, который хочет увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, и желание которого президент ранее обещал исполнить, показав город с борта вертолета.

Путин проведет в субботу в Константиновском дворце в Петербурге заседание совета по культуре и искусству. Перед этим он встретился с Артёмом и его семьей. Президент поздравил их с наступающим Новым годом и показал приготовленные для них подарки.

После этого мальчик отправится на вертолетную экскурсию над городом.

В начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России. Волонтеры рассказали ему о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту.

Волонтеры предложили и президенту взять конверт. Путин собрал пять конвертов и пообещал исполнить желания этих ребят. Среди пожеланий оказалось и письмо Артёма, который мечтает увидеть Петербург с высоты птичьего полета. Президент тогда сказал, что намерен пригласить мальчика в северную столицу и покатать на вертолете.