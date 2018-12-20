Путин ни разу не пожалел о том, что стал президентом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Путин рассказал, что никогда не мечтал стать президентом, но ни разу не пожалел о том, что занял эту должность; об этом глава государства сообщил после ежегодной большой пресс-конференции в интервью 17-летней Регине Парпиевой.

"Я никогда не мечтал стать президентом. У меня не было такой мечты. И намерений таких не было. Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России. (...) Так получилось", - сказал Путин, отметив, что занял этот пост в результате выборов.

Он отрицательно ответил на вопрос, пожалел ли он когда-нибудь об этом. "Нет", - сказал Путин.

Он рассказал, что в разное время хотел заниматься разными профессиями. "Одно время хотел быть летчиком. Потом - просто военным. Потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки", - перечислил Путин.

Желание стать разведчиком, по его словам, было основано на книгах и фильмах об этой профессии. "Мне показалось очень важно и очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достижения результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны", - пояснил президент.