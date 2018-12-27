Мальчик, мечтающий пожать руку Путину, побывал с экскурсией в Кремле

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Десятилетний Коля Кузнецов из Ставропольского края, мечтающий пожать руку президенту РФ Владимиру Путину, в четверг побывал в палатах Московского Кремля.

Ребёнку, который впервые оказался в Москве, показали Кремль, провели экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу, рассказали об Александровском, Андреевском зале, где традиционно проходят инаугурации избранного главы государства, а в четверг состоится заседание Госсовета. Экскурсия мальчику понравилась.

5 декабря на форуме добровольцев волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Владимир Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. На сегодняшний день он исполнил желания четырёх детей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что Путин намерен до Нового года исполнить желание мальчика Коли из Ставропольского края.

Президент уже помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм". Затем осуществилась мечта мальчика Артёма, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Ему была организована экскурсия на вертолете. В прошлый четверг была осуществлена мечта 17-летней Регины - она взяла интервью у президента РФ. А два дня назад 15-летний школьник из башкирского города Сибай Арслан увидел президентский лайнер изнутри и снял видеоролик.