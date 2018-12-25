Для тяжелобольного юноши из Башкирии провели экскурсию по президентскому самолету

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика - 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт номер 1 - Ил-96-300.

Во вторник Арслану, прилетевшему в Москву из Башкирии с мамой, была организована экскурсия по самолету президента. Он поделился с журналистами своими впечатлениями. "Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", - сказал Каипкулов. По словам юноши, его мечта исполнилась.

Каипкулов рассказал, что был впечатлен комфортом, с которым летает глава государства, но самое яркое впечатление у него осталось от кабины пилотов, где ему удалось посидеть в кресле командира воздушного судна, а также побывать в конференц-зале, салоне сопровождающих лиц. "Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность", - сказал юноша.

Борт-проводник, который проводил экскурсию, рассказал Арслану о требованиях, которые предъявляются к сотрудникам СЛО "Россия". Но Каипкулов не стал подробно говорить об этих требованиях, оставив интригу для своего видеоролика.

Ранее в этот день Арслан получил в подарок от Путина видеокамеру. По планам юного режиссера, сюжет, снятый на подаренный аппарат, будет длиться около 15-20 минут и появится на одном из популярных видеохостингов.

После экскурсии Путин поговорил с мальчиком и его мамой по телефону. Мама Арслана сообщила, что специально связала для президента теплый шарф и поинтересовалась, как можно его передать.

Мальчик еще пробудет в Москве некоторое время, поскольку будет проходить реабилитацию.

5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказал президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду.

Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

Президент уже помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм". Затем осуществилась мечта мальчика Артёма, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Ему была организована экскурсия на вертолете. В прошлый четверг была осуществлена мечта 17-летней Регины - она взяла интервью у президента РФ.