Путин назвал самыми значимыми событиями года начало работы Крымского моста и ЧМ по футболу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин относит к самым значимым событиям 2018 года для страны введение в строй Крымского моста и Чемпионат мира по футболу, проводившийся в России.

Выступая в четверг перед открытием торжественного вечера по случаю встречи нового, 2019 года, в Большом театре, глава государства отметил, что уходящий год "был особенным и для всех, вероятно, разным". "Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне", - сказал он.

К таким событиям президент отнес введение в строй Крымского моста, ЧМ по футболу, который, по оценке Путина, "прошел блестяще".

Он выразил особую признательность тем, кто принимал активное участие в Годе добровольцев. "Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года", - заявил президент.

Он поблагодари также военнослужащих за их профессионализм "при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом".

Президент поблагодарил и муниципальные власти, учителей, врачей, предпринимателей за усилия, которые они приложили для развития страны.

"Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи", - заверил президент. Он выразил уверенность, что так же будет и в будущем.

Кроме того Путин выразил благодарность администрации Большого театра за организацию в его стенах традиционной новогодней встречи от имени президента России, в ходе которой будет показан балет "Щелкунчик".

"В этот раз наша традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в нетрадиционном формате", - сказал президент.

По его словам, балет "Щелкунчик", который будет сегодня показан, давно уже стал "символом Нового года и Рождества". "Блистательное выступление артистов Большого театра оставляют самые добрые чувства", - добавил глава государства.

На торжественном мероприятии, посвященном встрече Нового года, в центральной ложе находились председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно с супругой, вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина, генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой, российский хореограф и балетмейстер Юрий Гроигорович.