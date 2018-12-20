Путин назвал президентские выборы и ЧМ по футболу главными событиями 2018 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в рамках итоговой пресс-конференции рассказал, какие события стали главными для него в уходящем году.

"Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны", - ответил президент на вопрос о главных событиях 2018 года на большой пресс-конференции в Москве.

Он продолжил: "И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось".

"Интерфакс" ведет прямую трансляцию пресс-конференции Путина.