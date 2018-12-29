Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минюст России зарегистрировал указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также изменяет подход к коэффициентам "возраст-стаж" и "бонус-малус", следует из материалов на сайте регулятора.

Указание вступит в силу в течение 10 дней после опубликования.

Как сообщалось ранее, Банк России в середине мая объявил о масштабной реформе ОСАГО, которую планируется реализовать в три этапа.

На первом этапе предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и на 20% вверх.

Также указание вводит более гибкую систему коэффициента "возраст-стаж" (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырех). По итогам проведенных актуарных расчетов для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет уменьшен вдвое - до 0,93.

Документ также предусматривает изменение расчет присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов "бонус-малус", то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.