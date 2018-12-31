МЧС открыло "горячую линию" по ЧП в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Магнитогорске запущен телефон "Горячей линии" для информирования родственников пострадавших и погибших при взрыве газа в жилом доме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Открыт телефон "горячей линии" по ситуации в Магнитогорске - 8 (351) 239-99-99", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека, в том числе 1 ребенок. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.