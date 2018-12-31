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Жильцам пострадавшего при взрыве в Магнитогорске дома предоставят временное жилье

Есть обновление от 08:06

Семьи, потерявшие жилье в результате обрушения подъезда, будут расселены

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Челябинской области окажут помощь во временном размещении всех жильцов дома, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске утром в понедельник. сообщает в понедельник пресс-служба губернатора области.

"Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье", - цитирует пресс-служба слова Бориса Дубровского.

Семьи, потерявшие жилье в результате обрушения подъезда в доме Магнитогорске, будут расселены, рассматривается возможность покупки квартир, сообщил губернатор Челябинской области.

"У нас есть жилье в Магнитогорске и в Челябинской области. Люди будут расселены в это жилье. Сейчас рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли единственное жилье в этом подъезде", - заявил Дубровский в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе 1 ребенок. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.

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Теги: Россия, Магнитогорск

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