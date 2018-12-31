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МЧС сообщило о двоих погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске

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Ранее региональные власти сообщали о трех жертвах

МЧС сообщило о двоих погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске
Архивное фото
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - По уточненной информации, в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске погибли два человека, трое пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, 16 человек эвакуированы. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.

На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. Из-под завалов извлечены три человека, из них один ребенок, информация по количеству пострадавших уточняется. Проводится эвакуация жителей 6 и 8 подъездов.

На месте работают 10 карет медицинской помощи, в пунктах временного размещения также работают медицинские бригады.

Открыт телефон "горячей линии" по ситуации в Магнитогорске - 8 (351) 239-99-99.

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Теги: Россия, Магнитогорск

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