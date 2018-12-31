МЧС опубликовало списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - МЧС РФ распространило список разыскиваемых жильцов 10-этажного дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа обрушился подъезд.

В этом списке жильцы дома: Ксения Веряскина, Марина и Денис Шубины, Андрей и Ольга Баталовы, Андрей Синебрюхов, Ольга Анисимова. Также разыскиваются Сергей Кутепов и его девушка, которые были в гостях во взорвавшемся доме.

МЧС ищет Галину Овчинникову, Ивана Фокина, Владимира и Нину Анашкевич, Санию Валееву, Нелли и Даниила Тинибаевых, Андрея, Дмитрия и Елену Кремлевых, мужчину по имени Виктор, Ульяну и Татьяну Антиловых.

В чрезвычайном ведомстве призвали этих людей выйти на связь с МЧС.

Кроме того, в списке МЧС обозначены выжившие и погибшие люди, а также жители дома, информации о которых нет.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Под завалами, по данным МЧС, может находиться до 40 человек.