Дату траура по погибшим в Магнитогорске объявят после завершения спасательной операции

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Дата траура в связи со взрывом бытового газа в жилом доме Магнитогорска будет объявлена после завершения спасательной операции на месте обрушения подъезда, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области области в понедельник.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушился один из подъездов панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба около нескольких десятков человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В регионе объявлен режим ЧС.