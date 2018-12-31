Путин посетил больницу Магнитогорска, в которой находятся пострадавшие

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Магнитогорске, в которой находятся пострадавшие в результате взрыва газа в жилом доме.

Глава государства заглянул в палату к 13-летнему Сергею Гаврилову, которого спасатели извлекли из-под завалов с различными травмами и обморожением. Путин немного пообщался с подростком и пообещал передать ему новогодний подарок.

"Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу", - сказал президент. Путин спросил у мальчика, какой подарок он хотел бы получить, но тот растерялся и не смог ответить.

Путин поинтересовался его состоянием и тем, сколько времени он провел под завалами. Сергей сообщил, что его семья жила на третьем этаже и спасателям потребовалось более часа, чтобы вызволить его.

Вместе с главой государства больницу посетила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Четыре человека погибли, неизвестной остается судьба 35-40 человек.