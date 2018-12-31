Жертвами взрыва газа в Магнитогорске стали четыре человека

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС России уточнили, что в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, по имеющимся данным, погибли четыре человека.

"Всего обнаружено четыре погибших", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Погибли, по уточненным данным, четыре человека. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.