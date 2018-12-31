Разбирать завалы на месте обрушения дома в Магнитогорске будут не менее двух суток

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Операция по разбору завалов обрушившегося в результате взрыва бытового газа подъезда жилого дома в Магнитогорске продлится не менее двух суток, сообщил журналистам глава МЧС Евгений Зиничев.

Спасатели продолжают поиски людей под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, более 15 часов остается неизвестной судьба 35 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На данный момент на место происшествия завозятся тепловые пушки и световое оборудование,

"На месте используются мобильные диагностические комплексы для определения устойчивости зданий "Стрела-П", работают психологи, кинологи", - отметил собеседник агентства.

В 26 разрушенных квартирах проживало 46 человек, четыре человека погибли, пять пострадали, в том числе один ребенок. Судьба остальных жильцов по-прежнему остается неизвестной.

Как сообщалось, в Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".