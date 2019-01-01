Семьи погибших в Магнитогорске получат дополнительные выплаты на похороны

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Власти выделят дополнительно по 25 тысяч рублей на организацию похорон погибших во время обрушения части дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области во вторник.

"Губернатор Борис Дубровский распорядился системно организовать работу по захоронению. Вместе с гарантированным федеральным законодательством пособием выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысяч рублей на человека", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что семьи погибших получат из областного бюджета материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшие - по 50 тысяч рублей.

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По данным на утро 1 января с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).