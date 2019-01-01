Тело восьмого погибшего обнаружили при разборе завалов в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.

"Нашли тело восьмого погибшего, извлекли из-под завалов. Это взрослый человек", - сказали в пресс-службе.

"Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что с момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка, все пострадавшие госпитализированы.

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели начали демонтаж стены подъезда пострадавшего дома из-за угрозы ее обрушения.