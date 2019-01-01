В Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Траур объявлен в Челябинской области 2 января в связи с трагедией в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора области во вторник.

В документе говорится, что траур действует на территории всего региона. В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

По последним данным, количество жертв трагедии в Магнитогорске составило восемь человек, детей среди них нет. Остается неизвестной судьба 36 человек.

С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка, все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Во вторник пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что власти выделят дополнительно по 25 тысяч рублей на организацию похорон погибших во время обрушения части дома в Магнитогорске. Ранее сообщалось, что семьи погибших получат из областного бюджета материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшие - по 50 тысяч рублей.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).