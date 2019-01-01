МЧС установило местонахождение 84 жителей аварийного дома в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - МЧС России располагает данными о местонахождении 84 жителей дома в Магнитогорске, где в минувший понедельник произошел взрыв газа.

"Удалось установить местонахождение 84 граждан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС во вторник утром.

По данным на 07:00 по Москве, проводится работа по установлению местонахождения 37 человек.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

По предложению специалистов Минстроя предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, отметили в пресс-службе.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки, пояснили в МЧС.

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).