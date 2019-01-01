В Магнитогорске организовали выдачу гуманитарной помощи жителям пострадавшего дома

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Десятки людей с утра вторника приходят в штаб по работе с населением, организованный в школе №14 рядом с частично обрушившимся домом в Магнитогорске, передает корреспондент "Интерфакса".

В школе организован пункт выдачи гуманитарной помощи для жителей дома №164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего при взрыве бытового газа. С утра люди спрашивают о получении выплат, просят одежду. Здесь также работает столовая, где люди могут бесплатно пообедать.

Вместе с волонтерами работают священники, к ним за утешением подходят люди, многие не сдерживают слезы.

Волонтеры будут принимать пострадавших жителей дома до конца дня. В штабе в настоящее время находится губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он общается с пострадавшими, отвечает на вопросы.

Часть жителей уцелевших подъездов остаются в своих квартирах, вечером 31 декабря его подключили к электричеству, газа пока нет.

Вокруг места спасательной операции выставлено плотное оцепление в зоне 40 метров, чтобы избежать прохода людей к месту, где возможны новые обрушения конструкций.

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, количество жертв трагедии в Магнитогорске составило восемь человек, детей среди них нет. Остается неизвестной судьба 36 человек.

С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка, все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.