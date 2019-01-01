Родные найденного под завалами в Магнитогорске младенца выехали в больницу

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС оповестили родственников 11-месячной девочки, найденной живой под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, они едут в больницу, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

"Родственников оповестили, сейчас они едут в медучреждение", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области "Интерфаксу" сообщили, что с начала спасательной операции возле завалов работают тепловые пушки. "Специальными тепловыми пушками на место завалов постоянно подают тепло", - сказал сотрудник пресс-службы.

Позже пресс-служба Минздрава Челябинской области сообщила, что найденного ребенка доставили в больницу. "Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области", - говорится в сообщении.

Готовы подключиться к телемедицинским консультациям специалисты из федеральных медцентров. "При необходимости, после оценки состояния ребенка смогут эвакуировать в Москву для оказания дальнейшей помощи", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ребенка нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". Спасатели раздвинули плиты и услышали плач младенца. Затем ребенка аккуратно достали и передали медикам. Его направили на реанимобиле в детскую больницу.

Таким образом, число пострадавших в Магнитогорске при взрыве бытового газа в жилой многоэтажке достигло шести.