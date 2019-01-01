Пострадавший в Магнитогорске подросток идет на поправку

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Госпитализированный после взрыва бытового газа в Магнитогорске 13-летний мальчик может быть выписан через неделю, сообщил журналистам врач-реаниматолог магнитогорской детской больницы Максим Курятников во вторник.

"Пострадавший чувствует себя хорошо, состояние средней тяжести, отмечается положительная динамика в лечении. Уже через неделю он может быть выписан", - сказал врач.

Он уточнил, что ребенок поступил в больницу с ушибом головного мозга, мягких тканей и обморожением стоп. Он достаточно быстро был извлечен из поврежденной взрывом конструкции.

Во вторник ребенка посетил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее сообщалось, что 65-летняя бабушка подростка также госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Всего госпитализированы пять человек, из них четверо взрослые. Самый тяжелый, 36-летний гражданин Таджикистана, прооперирован и находится в реанимации, прогноз благоприятный.

Трагедия в Магнитогорске

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, количество жертв трагедии в Магнитогорске составило восемь человек, детей среди них нет. Остается неизвестной судьба 36 человек.

С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка, все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.