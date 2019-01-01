Мать спасенного в Магнитогорске ребенка жива и приехала к нему в больницу

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Личность спасенного при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске ребенка установила его выжившая мать, сообщает МЧС России.

"Мама мальчика жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время спасатели МЧС продолжают сложную операцию по демонтажу нависающих конструкций, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенка нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". Спасатели раздвинули плиты и услышали плач ребенка. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Затем ребенка аккуратно достали и передали медикам. Его направили на реанимобиле в детскую больницу.

Пресс-служба Минздрава Челябинской области сообщила, что состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Таким образом, число пострадавших в Магнитогорске при взрыве бытового газа в жилой многоэтажке достигло шести. В настоящее время известно о восьми погибших.