Бастрыкин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин прибыл к месту обрушения подъезда на улице Карла Маркса в Магнитогорске.

Как передает корреспондент "Интерфакса", он обсуждает ситуацию с представителями других ведомств.

Со своей стороны официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Бастрыкин проведет оперативное совещание со следственно-оперативной группой, заслушает результаты первоначальных следственных действий. "Следователи продолжают допросы свидетелей и очевидцев, изъята документация, имеющая значение для следствия, назначен ряд судебных экспертиз", - сказала она.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело "о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ). Приоритетная версия произошедшего - взрыв бытового газа.

По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек. Госпитализированы шесть пострадавших, двое из которых дети. Судьба нескольких десятков человека, которые могли находиться в здании в момент обрушения, остается неизвестна.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.