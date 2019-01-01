Спасатели демонтировали опасные конструкции на месте ЧП в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Спасатели в Магнитогорске продолжают разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора во вторник.

"Сегодня днем сняли нависающие конструкции, которые грозили обрушением и были опасны. Сейчас при участии техники продолжается разбор завалов внизу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Работы планируется продолжать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что спасательная операция из-за угрозы обрушения переведена в формат демонтажа угрожающих обрушением конструкций.

Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.

Вечером вторника из-под завалов извлекли живым 10-месячного мальчика. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

Таким образом, число пострадавших в Магнитогорске достигло шести. Ранее сообщалось, что в больницах находится пять человек, один из них - ребенок.

Трагедия в Магнитогорске

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Здание было построено в 1973 году.

По последним данным, количество жертв трагедии в Магнитогорске составило восемь человек, детей среди них нет. Спасатели извлекли из-под завалов семь тел. Остается неизвестной судьба более трех десятков человек.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).